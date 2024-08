De landskampioen nam een verschroeiende start in het Soevereinstadion en klom al na acht minuten op voorsprong. Michael Verrips verkeek zich op een voorzet van De Cuyper, waar Nilsson handig gebruik van maakte om zijn tweede competitietreffer voor blauw-zwart tegen de netten te koppen. De Kadavers gaven Club te veel ruimte in de grote rechthoek en vijf minuten later stond er zelfs 0-2 op het bord. Na een knappe combinatie krulde miljoenenaankoop Tzolis tevens zijn tweede voor de Bruggelingen in de verste hoek.





Nadien lieten de bezoekers het tempo zakken en kwam Dender beter in de wedstrijd. Hrncar miste eerst nog een huizenhoge kopkans, maar in de toevoegde tijd van de eerste helft was het wel raak. Deze keer was het Rodes, die moederziel alleen gelaten werd en een vrije trap in het dak van het doel devieerde.



Na de thee kwam de thuisploeg ondanks verse moed zelden of nooit in de buurt van de Brugse kooi. De ultieme kans op de gelijkmaker kwam er pas in de 94e minuut na een slechte uittrap van Mignolet en een te korte terugspeelbal van Romero. Invaller Soladio leek de 2-2 rustig tegen de netten te kunnen tikken, maar Ordonez kwam nog net op tijd met een ultieme tackle.