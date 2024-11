Roeien zit in het bloed van Neus. Hij begon met roeien op zesjarige leeftijd en bleef actief tot zijn 42ste, waarna hij de overstap maakte naar het coachen. Voor Neus is roeien een echte familiesport, iets wat hij ook doorgeeft aan zijn kinderen. Zijn stiefzoon, Marlon Colpaert, heeft de roeimicrobe duidelijk ook te pakken en traint nu onder de hoede van zijn stiefvader.

In het dagelijks leven werkt Neus als kinesitherapeut, een achtergrond die hem als coach een belangrijke voorsprong geeft. Zijn anatomische kennis helpt hem om zijn atleten beter te begeleiden en blessures te voorkomen, wat van grote waarde is in de intensieve trainingswereld van het roeien.

De roeisport maakt momenteel een belangrijke verandering door. De lichtgewichtcategorie is verdwenen, waardoor alle roeiers nu in de zwaargewichtcategorie uitkomen. Dit vraagt om nieuwe trainingsmethoden en een andere fysieke benadering, iets waarbij de expertise van Neus goed van pas komt. “Roeien is een complete sport, het aanmaken van spiermassa over het hele lichaam is belangrijk”, aldus Neus.