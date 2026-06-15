Nieuwe coach Michael Beale leidt eerste training bij Zulte Waregem: “We willen opnieuw naar Europa”
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Zulte Waregem is begonnen aan de voorbereiding van het nieuwe seizoen. Op de eerste training maakte de spelersgroep kennis met de nieuwe hoofdcoach Michael Beale. De Brit wil de club stap voor stap laten groeien, met op termijn een terugkeer naar het Europese voetbal als ambitie.
Met Michael Beale haalt Zulte Waregem een coach binnen met ervaring op het hoogste niveau. De Engelsman was eerder hoofdtrainer bij onder meer Sunderland en Rangers en kent het Belgische voetbal naar eigen zeggen goed.
"Ik heb hier met Rangers vaak Europese wedstrijden gespeeld. Deze club heeft een goede reputatie in het ontwikkelen van jonge spelers. Als zij het goed doen, komen grote clubs kijken. We willen ook zelf vooruitgaan en deze ploeg opnieuw naar Europa brengen", zegt Beale."
"We willen ook zelf vooruitgaan en deze ploeg opnieuw naar Europa brengen."
De nieuwe coach werkte jarenlang samen met Steven Gerrard. Meer dan 200 wedstrijden was hij zijn assistent. "Steven heeft me al gefeliciteerd met deze nieuwe uitdaging. We zijn vrienden. Hopelijk kan ik hem overtuigen om dit seizoen eens een wedstrijd van ons te komen bekijken."
Nieuwe spits
Ook op het veld zijn er nieuwe gezichten. Zulte Waregem trok aanvaller Hemsley Akpa-Chukwu aan. De spits was vorig seizoen goed voor negen doelpunten en twee assists bij RFC Seraing in de Challenger Pro League.
De aanvaller belooft alvast spektakel. "Ik ben een snelle speler en vind het leuk om aan te vallen. Doelpunten maken geeft me een goed gevoel. De supporters mogen veel aanvallend geweld."
Ondanks de nieuwe ambities blijft de club voorzichtig in haar verwachtingen voor het komende seizoen.
Stap voor stap groeien
"We mikken altijd iets hoger, maar je mag geen grote sprongen verwachten", vertelt Michiel Beeuwsaert, CEO Zulte Waregem. "We willen stap voor stap groeien en dat uiteindelijk ook vertaald zien in het klassement."