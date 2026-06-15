Met Michael Beale haalt Zulte Waregem een coach binnen met ervaring op het hoogste niveau. De Engelsman was eerder hoofdtrainer bij onder meer Sunderland en Rangers en kent het Belgische voetbal naar eigen zeggen goed.

"Ik heb hier met Rangers vaak Europese wedstrijden gespeeld. Deze club heeft een goede reputatie in het ontwikkelen van jonge spelers. Als zij het goed doen, komen grote clubs kijken. We willen ook zelf vooruitgaan en deze ploeg opnieuw naar Europa brengen", zegt Beale."