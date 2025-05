Volgens The Locals is het verbod buiten proportie en ontbreekt er overleg met de supportersverenigingen. Ze voelen zich gesteund door minister van Justitie Annelies Verlinden en burgemeester Dirk De fauw van Brugge, die het verbod eveneens overdreven vinden. Daarom trekt de supportersvereniging met advocaat Walter Vansteenbrugge naar de Raad van State.

"Ik voel me gesterkt in deze beslissing", zegt Frederik Van Eenoo, voorzitter van The Locals. "We moeten kijken naar wat er werkelijk is gebeurd en wat er op 18 mei kan gebeuren. Er is een groot verschil tussen 22.500 supporters voor de bekerfinale en de 1.000 voor een competitiewedstrijd."