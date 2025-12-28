Pas in de derde ronde was er voor het eerst wat actie. Gerben Kuypers, lang geleden dat hij furore maakte in het Vlaamse veld, plaatste een versnelling in de zandbak. Kuypers won al dit jaar in Luxemburg en wou opnieuw zijn vorm tonen. Wyseure probeerde nog aan te pikken voor een West-Vlaams onderonsje, maar Vanthourenhout glipte mee als stoorzender.

Onder impuls van Vandeputte kwam halfweg opnieuw alles samen. Een kopgroep van vijf trok de finale in. Vanthourenhout en Wyseure maakten de beste indruk en zetten de rest stevig onder druk. Alleen Vandeputte kon volgen, waardoor het trio samen de slotronde indook. Vandeputte bleek als enige nog overschot te hebben en snelde op de technische passage naar de overwinning. Vanthourenhout werd tweede. Nieuwenhuis vervolledigde ondanks een schuiver het podium.





Bij de vrouwen ging de overwinning naar de Française Amandine Fouquenet. Ze won in haar eerste cross voor haar nieuwe werkgever (Pauwels Sauzen-Altez).

