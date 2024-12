De Spanjaard Felipe Orts (Ridley Racing Team) legde beslag op de tweede plaats, de Nederlander Pim Ronhaar (Baloise Trek Lions) werd derde, voor Belgisch kampioen Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal). Het is de eerste Wereldbekerzege voor de Kempenaar. Het was ook Vandeputte die de kopstart nam. De Nederlander Lars van der Haar (Baloise Trek Lions) volgde als tweede met in zijn zog onder anderen Laurens Sweeck (Crelan-Corendon), Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal), Ronhaar, Iserbyt en Orts. Vandeputte trok met een voorgift van vier seconden op het drietal Van der Haar, Vanthourenhout en Iserbyt de tweede ronde in. Bij dat trio sloten wat verderop ook Orts en Europees kampioen Thibau Nys (Baloise Trek Lions) aan.



Wereldbekerleider Vanthourenhout zonderde zich vervolgens af van dit gezelschap maar kwam in de afdaling ten val. Hij sloot wel direct weer aan net als Emiel Verstrynge (Crelan-Corendon) en Ronhaar. Vandeputte vatte de derde ronde aan met een voorsprong van 22 seconden op Vanthourenhout, Orts en Iserbyt en 30 seconden op Ronhaar, Verstrynge, Van der Haar en Nys.



Half cross reed Vandeputte een halve minuut voor Orts en Iserbyt terwijl Vanthourenhout andermaal tegen de vlakte was gegaan en terugzakte naar plaats 6. Orts bleef fel jacht maken op Vandeputte en naderde tot tien seconden. Iserbyt had ondertussen het gezelschap gekregen van Ronhaar. Orts had zich vergaloppeerd en legde zich in de slotronde neer bij de suprematie van Vandeputte.



In het klassement blijft Vanthourenhout, zevende in Hulst, leider met 124 punten achter zijn naam. Toon Aerts (Deschacht-Hens) is na zijn achtste plaats tweede (96 punten), Ronhaar staat derde (86 punten).