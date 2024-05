Het Belgische duo gaf meer dan zeven seconden toe op de winnaars uit Italië, die het nipt haalden voor Zwitserland en Ierland. Die drie waren duidelijk sterker dan Noorwegen, Spanje en België. Van Zandweghe en Vyvey hadden zich in Szeged al verzekerd van een Olympisch ticket. Tristan Vandenbussche is daar in Luzern niet meer in geslaagd.