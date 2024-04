Niels Reynvoet gooide zaterdagochtend meteen zijn kaarten op tafel en zette topfavoriet Cedric Cherain onder druk door de eerste rit te winnen. Cherain won de twee volgende ritten om dan in KP 4 van de baan te gaan. Na 11 min kon hij met de hulp van de toeschouwers verder rijden. Eens in het servicepark gaf Cherain op. "De wagen is intact, maar we hebben te veel tijd verloren om nog een zinvol resultaat te scoren voor het kampioenschap", vertelde een ontgoochelde Cherain. "Het was een klein foutje. In een trage linkse schoof de wagen iets te ver over de neus. Ik trok nog aan de handrem, maar we schoven aan 20 km/u in een greppel."

Na de opgave van Cherain won Reynvoet drie van de vier ritten van de tweede lus en bouwde zijn voorsprong op Verschueren uit tot 33,6 seconden. In de laatste lus werd Reynvoet nog even verontrust door een sputterende motor. Uiteindelijk hield Reynvoet stand en won hij de TAC Rally. In de BRC-tussenstand neemt hij de leiding over van Potty en Verstappen, die in Tielt niet aan de start kwamen. Gunther Monnens was de beste bij de GT's.

De volgende BRC-wedstrijd is de Rally van Wallonië, die eind deze maand wordt gereden.