De baanwielrenster kwam donderdag op de piste in Saint-Quentin-en-Yvelines ten val na haar kwartfinale in het keirin. Ze startte vervolgens nog wel in de halve finales, maar kon zich daarin niet plaatsen voor de A-finale. In de B-finale werd ze vervolgens vijfde, goed voor een elfde plaats in de eindstand. Na afloop zei ze veel last te hebben van de ribben en plaatste ze al een vraagteken achter haar aantreden in de sprint. "We zullen morgen zien of het zal lukken", klonk het.