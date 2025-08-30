Vannacht is Davy aangekomen in Zeebrugge. Hij vertrok gisterenochtend in De Panne om de Belgische kustlijn af te zwemmen. De duiker-ontmijner bij de Marine en DOVO wilde dat doen in een recordtijd, namelijk onder de 18u45 van Marieke Blomme.

Davy zamelt geld in voor de Wensambulance. "Zij proberen de laatste wens van iemand in de laatste fase van zijn leven toch nog te doen uitkomen." Intussen is er al meer dan 9300 euro ingezameld via de fundraising. Het doel staat op 10.000 euro.

