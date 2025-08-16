Na 172,7 kilometer tussen Blankenberge en Ardooie was de 23-jarige Nederlander in een massasprint sneller dan de Tsjech Pavel Bittner (Picnic PostNL) en onze landgenoot Milan Fretin (Cofidis).

Europees kampioen Tim Merlier (Soudal Quick-Step), woensdag de beste in de openingsetappe, leek in een zetel op weg naar een nieuwe ritzege, maar viel in de slotmeters helemaal stil en moest uiteindelijk vrede nemen met de zevende plaats. Amaury Capiot werd tiende.