Nederlander Olav Kooij wint in Ardooie tweede rit in de Renewi Tour
© Sporza
De Nederlander Olav Kooij (Visma - Lease a bike) won in Ardooie de tweede rit in Renewi Tour in een massa-spurt. Tim Merlier werd 7de.
Na 172,7 kilometer tussen Blankenberge en Ardooie was de 23-jarige Nederlander in een massasprint sneller dan de Tsjech Pavel Bittner (Picnic PostNL) en onze landgenoot Milan Fretin (Cofidis).
Europees kampioen Tim Merlier (Soudal Quick-Step), woensdag de beste in de openingsetappe, leek in een zetel op weg naar een nieuwe ritzege, maar viel in de slotmeters helemaal stil en moest uiteindelijk vrede nemen met de zevende plaats. Amaury Capiot werd tiende.
Nog tot zondag
Na twee etappes voor sprinters krijgen vrijdag de klassementsrenners de kans om het verschil te maken op de Muur van Geraardsbergen. Die wordt drie keer beklommen en ook de Bosberg, de Onkerzele Berg en de Denderoordberg zitten in het lokale circuit.
Zaterdag is er op Limburgs grondgebied een kans voor de sterke sprinters, met een oplopende slotkilometer in Bilzen. De apotheose volgt zondag in Leuven op het parcours van de Grote Prijs Jef Scherens en het WK van 2021. Na een grote lus door het Hageland, wordt het stadscircuit met daarin de Keizersberg, de Decouxlaan en de Wijnpers vijf keer afgewerkt.