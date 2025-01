Vanthourenhout wil helemaal gezond raken voor de wereldbekermanche van zondag in Dendermonde. In Diegem gaf hij op na een val, maar ook daar had hij al last van zijn keel. Zaterdag wil Vanthourenhout in Gullegem starten, maar vooral Dendermonde is belangrijk. Hij staat aan de leiding van de wereldbeker, met 189 punten. Dat zijn er 25 meer dan eerste achtervolger Toon Aerts.