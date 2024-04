Robin Orins vindt zichzelf een allround-wielrenner. Hij rijdt goed over kasseien en kan ook wat klimmen. Hij had een goede voorbereidingsperiode. Orins werd derde in Roubaix en tweede in Luik-Bastenaken-Luik.

Orins bereidt zich nu voor op het Belgisch kampioenschap tijdrijden dat op 1 mei plaatsvindt in Geraardsbergen. Verder hoopt hij op een selectie voor het wereldkampioenschap.