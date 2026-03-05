Assistent Benny Jonckheere, die de spelers goed kent, neemt tijdelijk de leiding over. Hij krijgt daarbij ondersteuning van hoofd jeugdopleiding Gino Caen. Hij was jarenlang assistent-trainer bij onder andere Anderlecht, AA Gent, KV Oostende en KV Kortrijk. “Gino kent het klappen van de zweep en zal een waardevol klankbord vormen voor Benny en de rest van de staf”, aldus de club.

KVDO start nu de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer, maar wil deze beslissing zorgvuldig nemen. Zondag wacht een belangrijke uitwedstrijd tegen Sparta Petegem: “Het is nu aan spelers en staf om te tonen dat we er nog steeds staan. We hopen opnieuw op de steun van onze supporters.”