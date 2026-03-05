13°C
Na 1 op 9: KVDO neemt afscheid van hoofd­trai­ner Die­ter Vandendriessche

Dieter Vandendriessche KVDO

© KVDO

KVDO heeft z’n hoofdtrainer Dieter Vandendriessche na intern sportief overleg ontslagen. Assistent-trainer Benny Jonckheere en hoofd jeugdopleiding Gino Caen nemen de tijdelijke leiding over, tot een nieuwe coach wordt aangesteld.

Na een succesvolle periode met onder meer twee opeenvolgende promoties wil de fusieclub KVDO nu een andere weg bewandelen. Sportief verantwoordelijke Filip Mattelin licht toe: “Eerst en vooral willen we Dieter bedanken voor zijn fantastische werk. Het absolute hoogtepunt waren de twee opeenvolgende promoties. Toch merken we dat de bezieling binnen de spelersgroep is weggevallen en de ploeg in een neerwaartse spiraal zit. Om die te doorbreken, achten we het opportuun om nu in te grijpen.”

De beslissing kwam niet alleen door de magere 1 op 9 in de laatste wedstrijden, maar ook door interne factoren binnen de spelerskern. Mattelin benadrukt dat het ontslag van een trainer nooit eenvoudig is: “Wanneer de chemie niet meer klopt, moet een club durven handelen.”

Benny Jonckheere & Gino Caen ad interim

Assistent Benny Jonckheere, die de spelers goed kent, neemt tijdelijk de leiding over. Hij krijgt daarbij ondersteuning van hoofd jeugdopleiding Gino Caen. Hij was jarenlang assistent-trainer bij onder andere Anderlecht, AA Gent, KV Oostende en KV Kortrijk. “Gino kent het klappen van de zweep en zal een waardevol klankbord vormen voor Benny en de rest van de staf”, aldus de club.

KVDO start nu de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer, maar wil deze beslissing zorgvuldig nemen. Zondag wacht een belangrijke uitwedstrijd tegen Sparta Petegem: “Het is nu aan spelers en staf om te tonen dat we er nog steeds staan. We hopen opnieuw op de steun van onze supporters.”

Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
