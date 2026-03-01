© Belga
Zulte Waregem heeft afscheid genomen van z’n coach Sven Vandenbroeck (46). Vandenbroeck betaalt de rekening na de recente 0 op 12.
Gisteren moest Essevee in de slotminuten nog het onderspit delven tegen Standard. In minuut 87 bezorgde Henry Lawrence Zulte Waregem en Vandenbroeck een koude douche met de late 0-1.
Ook in de drie wedstrijden ervoor, tegen STVV, Anderlecht en KV Mechelen, kon Essevee geen punten pakken. De laatste winst dateert al van 7 februari, tegen rode lantaarn Dender.
Steve Colpaert, hier nog als assistent bij Dender © Belga
Sven Vandenbroeck betaalt nu dus de rekening voor de tegenvallende resultaten. Hij was sinds juni 2024 aan de slag aan de Gaverbeek en leidde de ploeg terug naar eerste klasse. Steve Colpaert (39) neemt het roer met het oog op de komende matchen over. Vrijdag trekt Essevee naar Gent, op de slotspeeldag komt Charleroi op bezoek.