Gisteren moest Essevee in de slotminuten nog het onderspit delven tegen Standard. In minuut 87 bezorgde Henry Lawrence Zulte Waregem en Vandenbroeck een koude douche met de late 0-1.

Ook in de drie wedstrijden ervoor, tegen STVV, Anderlecht en KV Mechelen, kon Essevee geen punten pakken. De laatste winst dateert al van 7 februari, tegen rode lantaarn Dender.

