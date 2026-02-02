Mountainbiker Wout Alleman start seizoen met twee ritzeges in Spaanse rittenkoers
Archiefbeeld
Wout Alleman is de voorbije week met succes aan zijn nieuwe seizoen begonnen. De Belgische kampioen en voormalig Europese kampioen in het marathonmountainbiken won twee etappes van de Spaanse Mediterranean Epic, die hij zondag afsloot op de tweede plek in de eindstand.
Alleman finishte als tweede in de openingstijdrit van donderdag, op een minuut van de Spanjaard David Valero, de bronzen medaille van de Olympische Spelen van Tokio 2020. In de drie etappes in lijn die volgden, probeerde Alleman druk te plaatsen op de Spanjaard, maar een taaie Valero kraakte nooit. Alleman moest zich tevreden stellen met sprintzeges in de tweede rit van vrijdag en de derde rit van zaterdag, en werd vijfde in de slotetappe.
Uittredend eindwinnaar
In de eindstand heeft Valero anderhalve minuut voorsprong op Alleman. Frans kampioen Luca Martin eindigde met een minuut achterstand op Alleman als derde in het klassement. Bij de vrouwen ging de eindzege naar de Spaanse Natalia Fischer, en eindigde Julia Grégoire als vierde, zij het al op 25 minuten achterstand.
De Mediterranean Epic is een vierdaagse rittenkoers buiten categorie op de UCI-kalender, de hoogste categorie onder de Wereldbeker. De koers werd afgewerkt in de buurt van Valencia. Alleman, die tijdens de wedstrijd zijn dertigste verjaardag vierde, was de uittredende eindwinnaar.