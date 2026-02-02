In de eindstand heeft Valero anderhalve minuut voorsprong op Alleman. Frans kampioen Luca Martin eindigde met een minuut achterstand op Alleman als derde in het klassement. Bij de vrouwen ging de eindzege naar de Spaanse Natalia Fischer, en eindigde Julia Grégoire als vierde, zij het al op 25 minuten achterstand.

De Mediterranean Epic is een vierdaagse rittenkoers buiten categorie op de UCI-kalender, de hoogste categorie onder de Wereldbeker. De koers werd afgewerkt in de buurt van Valencia. Alleman, die tijdens de wedstrijd zijn dertigste verjaardag vierde, was de uittredende eindwinnaar.