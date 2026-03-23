Middelkerke scoort met start In Flanders Fields – From Middelkerke to Wevelgem
Het is nog een weekje aftellen tot de paasdrukte, maar Middelkerke kende zondag al een drukte van jewelste met de start van In Flanders Fields – From Middelkerke to Wevelgem. Fietsfanaten uit het hele land zakten af om hun favorieten van dichtbij te zien vertrekken.
Voor Middelkerke is het een primeur: voor het eerst mocht de kustgemeente een klassieker ontvangen. Het evenement brengt niet alleen sportieve sensatie, maar ook heel wat bezoekers en toerisme op gang. Zoals burgemeester Jean-Marie Dedecker het verwoordt: "Onze economie draait hier voornamelijk rond toerisme. Alles wat mensen aantrekt, is welkom. Fietsevenementen zoals deze zijn een schitterend uithangbord – koers is hot in Vlaanderen."