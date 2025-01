Vanthourenhout verkende woensdag de omloop van komende zondag. "Er zal zondag iets meer cross kunnen gemaakt worden", verklaarde de naar Wetteren verkaste West-Vlaming op een persmoment over het ietwat aangepaste parcours. "Dat is in mijn voordeel. Je had vroeger een heel lang recht stuk richting de gevaarlijke afdaling. Daar zat een cruciaal punt in de wedstrijd. Die afdaling moest je op kop aanvatten om niet in de problemen te komen of om iets te proberen."