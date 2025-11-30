Nieuwenhuis dwong de kopstart af en hield die positie een hele poos vast. Halfweg koers ging Pim Ronhaar even prikken in de kopgroep met elf renners. In de zevende van in totaal negen af te leggen rondes stak ook Sweeck even zijn neus aan het venster. Joran Wyseure viel vooraan letterlijk en figuurlijk weg en zo begon een kopgroep van tien aan de slotronde. Vanthourenhout, Nieuwenhuis, Sweeck, Niels Vandeputte en Ryan Kamp sloegen in volle finale een kloofje op de rest. Vanthourenhout zette van heel ver zijn eindsprint in en hield stand. Nieuwenhuis moest genoegen nemen met de dichtste ereplaats.

Thibau Nys (Baloise Glowi Lions), winnaar van de eerste twee manches, stond niet aan de start in Sardinië, maar blijft wel leider in de Wereldbeker. Na drie manches gaat hij met 80 punten Sweeck en Nieuwenhuis voor. De vierde manche wordt volgende week zondag in Namen gereden.