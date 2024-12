Na een zinderende slotronde bleek onze landgenoot de beste van een kopgroep van vijf renners. Een sterke Toon Aerts (Deschacht - Hens - FSP) zette met een tweede stek zijn beste resultaat sinds zijn schorsing neer, de Spanjaard Felipe Orts werd knap derde. Vanthourenhouts ploegmaat Eli Iserbyt, die vorig weekend de openingsmanche in Antwerpen had gewonnen, moest na een hapering in de laatste ronde vrede nemen met de vierde stek, Joran Wyseure vervolledigde de top vijf. Thibau Nys gaf op na een valpartij.

In het klassement van de Wereldbeker staat na twee wedstrijden Michael Vanthourenhout aan de leiding. Hij telt 65 punten, dat zijn er drie meer dan Eli Iserbyt. Toon Aerts staat als derde gerangschikt met 48 punten.

Aerts nam in Dublin de kopstart. Achter hem vlogen onder meer Pim Ronhaar, Felipe Orts, Michael Vanthourenhout en Victor Van De Putte het veld in. Leider in het klassement Eli Iserbyt volgde op positie acht. Michael Boros kwam ten val aan de balkenpartij en nam een pak renners mee. Ook Thibau Nys sloeg tegen de vlakte en kreeg een fikse klap te verwerken. De Europese kampioen klauterde na een hele poos toch weer recht en hervatte de cross om die op drie ronden van het einde toch te verlaten.

Na 20 minuten wedstrijd vormde zich een kopgroep met zes renners. Dat waren Joran Wyseure, Pim Ronhaar, Felipe Orts, Eli Iserbyt, Toon Aerts en Michael Vanthourenhout. Laatstgenoemde moest een nieuwe schoen ophalen, terwijl de kopgroep verder aandikte tot tien renners. Diezelfde zes eerder geciteerde renners namen op drie ronden van het einde opnieuw afstand van de rest. Zij sneden ook de slotronde, met de zege als inzet, aan. En plots begon het te regenen. Dit zorgde voor een totaal andere ondergrond. Er werd fel gebikkeld voor de koppositie en uiteindelijk bleek Michael Vanthourenhout de sterkste van het gezelschap.