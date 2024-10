Het was uitkijken naar de Belgische kampioen, Eli Iserbyt. Na twee ronden was hij mee in een kopgroep van elf waar ook Michael Vanthourenhout, Joran Wyseure en Gerben Kuypers hun plaatsje hadden.

Halfweg plaatste Vanthourenhout een versnelling. Felipe Orts kan hem volgen, de rest volgde. Zo kregen we uiteindelijk zeven leiders.

In de voorlaatste ronde gaf Vantourenhout nog een extra boost, alleen Iserbyt kon aansluiten. Het leek een duel te gaan worden tussen hen beiden, tot Iserbyt een slipper maakte. Weg waren zijn kansen en zo wint Michael Vanthourenhout voor het eerst dit crossseizoen voor zijn ploegmaat.