"Ik verbleef op een kwartier rijden van het parcours. En daar vielen de weersomstandigheden nog mee, maar eenmaal hier aangekomen werd al vrij snel duidelijk dat crossen niet haalbaar is", reageerde hij voor de camera van Sporza. "Het is al moeilijk om gewoon recht te blijven staan, dus koersen is helemaal niet te doen. Een afgelasting is de enige juiste oplossing. Er moet maar een ding gebeuren en dan is het hek van de dam. Het is jammer voor de organisatoren. Iedereen deed een inspanning om naar Cabras te komen maar het welzijn van alle aanwezigen is de hoogste prioriteit."



Michael Vanthourenhout is de leider in het klassement van de Wereldbeker. Hij telt 65 punten. Zijn teamgenoot bij Pauwels Sauzen-Bingoal, Eli Iserbyt, totaliseert 62 punten. Toon Aerts (Deschacht-Hens) staat als derde gerangschikt met 48 punten achter zijn naam.