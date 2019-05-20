8°C
Michael Oba­suyi geplaatst voor WK indoor

Michael Obasuyi

Michael Obasuyi (26) heeft zich in Gent geplaatst voor het WK indoor in Polen eind maart. De Oostendenaar liep in de finale 7’’58 en dat is de limiet voor een deelname aan het WK.

Nochtans kende Obasuyi een moeilijkere voorbereiding. Hij had last aan de achillespees en liep zaterdag in de reeksen 7’’75. Genoeg om zich te plaatsen voor de finale. 

Daarin herpakte hij zich en liep hij 7’’58. Met die tijd is hij geplaatst voor het WK indoor eind maart. 

Obasuyi

