"Het wordt heel moeilijk om hen te kloppen", beseft Lampaert over de ongelijke strijd tegen de fenomenen uit het wielrennen. "Zo lang mogelijk volgen is al een stap. Als we ergens tussen de hellingen kunnen aanvallen, dan willen we anticiperen. Casper heeft in de E3 Saxo Classic getoond hoe dat moet." Pedersen werd vierde in de E3, na een aanval in de aanloop naar de Taaienberg.