Volley Menen is uitstekend aan het nieuwe jaar begonnen. Afgelopen woensdag won het in Aalst en gisteren moest het op bezoek bij seizoensrevelatie Tectum Achel. De thuisploeg won de eerste set, maar daarna stoomde Menen door naar een 1-3 overwinning. De West-Vlamingen doen zo een uitstekende zaak in de strijd voor de top 4.



Competitieleider Roeselare had dan weer heel wat meer moeite met Haasrode Leuven, zonder geblesseerde hoofdaanvaller Dermaux won het uiteindelijk wel met 2-3 na een spannende vijfsetter: 19-25, 25-15, 23-25, 25-23 en 14-16. In de laatste set stond Leuven in het slot zelfs 13-10 voor, maar uiteindelijk gingen de West-Vlamingen toch nog met de winst aan de haal.

Maaseik, dat dit seizoen op achtervolgen is aangewezen, doet wat moest en liet niets liggen op bezoek in Gent: 0-3 (16-25, 23-25, 22-25)

Met 32 punten uit veertien wedstrijden blijft Roeselare alleen aan de leiding, met drie punten meer dan Menen en Achel. Maaseik is met 26 punten vierde.