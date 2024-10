Beide coaches kozen voor hun 'typeploeg'. Bij Menen maakte Lilembo zijn terugkeer als hoofdaanvaller. Met 3 op 12 was de Fransman niet bijster efficiënt in set. Dat waren Cox (5 punten) en de vinnige hoekaanvaller Kessel (6 punten) wel. Toch bleef Menen lang in het spoor, onder meer dankzij 7 punten van Gempin. De eerste kloof kwam er bij 17-14, maar Vandecaveye dichtte die bijna nadat hij twee keer de Maaseikse vingertoppen vond (18-17). Even later had de kapitein de score helemaal in evenwicht kunnen brengen, maar bij een niet te missen overpassing ging het toch mis. Die opdoffer komen ze niet meer te boven.