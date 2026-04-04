Menen jaagt in vierde finale op eerste beker tegen recordhouder Maaseik
Archief: Belga
Zaterdag vindt in de Antwerpse AFAS Dome de apotheose van de Beker van België plaats. Daar neemt Menen het op tegen Maaseik en gaat het in z’n vierde finale op rij op zoek naar z’n eerste bekertriomf.
Vierde keer goede keer? Na winst tegen Borgworm, plaatse Menen zich voor het vierde jaar op rij voor de finale. Maar de Beker winnen, dat lukte de Menenaars nog nooit. De voorbije drie seizoenen moest het in de finale telkens het onderspit delven voor Roeselare. Hun tegenstander, Maaseik, is met veertien bekers wel ruim recordhouder.
De mannenfinale wordt om 13.35 uur gespeeld.
Anneleen Vandamme