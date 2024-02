Het tornooi vandaag toont aan dat de belangstelling toeneemt en misschien nog het meest bij de vrouwen. Dat merkt ook Chelsea Sander. “Dit is langzaam een echte hype aan het worden. Af en toe geven we een tornooi voor dames apart. Daar komen heel veel mensen op af. Telkens zijn we verrast over het aantal inschrijvingen. We moeten zelfs mensen op de wachtlijst zetten.”