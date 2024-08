"Na een sterk seizoen 2022-2023 in eerste klasse met Westerlo, werd De Cuyper in de zomer van 2023 beloond met een nieuw contract tot 2026. Sinds vorig seizoen is de 23-jarige verdediger een vaste waarde in de A-kern van Club Brugge. Het jeugdproduct is een sterkhouder op de linksachter met een titel en succesvolle Conference League-campagne tot gevolg. Dit jaar werd hij ook international en maakte hij deel uit van de Belgische selectie op het EK2024. In 63 wedstrijden voor Club scoorde hij 5 goals en gaf hij 15 assists. Dit alles zorgt voor een tweede verlenging op twee jaar tijd", klinkt het in de mededeling van blauw-zwart.

Op het EK in Duitsland kwam De Cuyper geen minuut in actie. Toen Arthur Theate voor de openingswedstrijd tegen Slowakije nog onbeschikbaar was, werd Yannick Carrasco als linksachter uit de hoed getoverd. De Bruggeling speelde wel in de EK-voorbereiding, tegen Montenegro en Luxemburg. In totaal staan er zo dus twee caps achter zijn naam.