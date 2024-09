Mathieu is ‘on fire’, laat zijn entourage weten. Sinds hij samen met zijn team gisteren rond de middag besliste om zijn slaapblok over te slaan en gewoon door te gaan tot het eind. Bonne is zes dagen terug begonnen aan zijn tweede recordpoging om zes dagen aan één stuk te lopen en een afstand van 1038 kilometer af te leggen. Per 24 uur slaapt hij drie uur, maar het laatste slaapblok heeft hij dus 'geparkeerd'.



Kort na de middag ging Bonne dinsdag voorbij de 900km en met een ambitieus schema van 20km per 3u (inclusief pauzes, eten en verzorging) kwam ook het iconische 600 mijl op 6 dagen heel dichtbij. Ook in de ultrarun community wereldwijd gingen de laatste twijfelaars zo gisteravond overstag en begon iedereen in te zien dat het wereldrecord nu wel echt dichtbij komt.



Zes uur voor 38km, dat is wat Matthieu Bonne nog rest vandaag. Zijn entourage laat weten dat Bonne helder is, zich goed voelt en nu gewoon doorgaat tot de finish om het wereldrecord zo scherp mogelijk te stellen.