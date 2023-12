Blauw-zwart nam rustig de controle Achter de Kazerne en leek snel op voorsprong te klimmen via Hans Vanaken. Na een goede doorsteekpass gaf Casper Nielsen de bal voor richting de kleine rechthoek, waar Hans Vanaken stond om de bal met het bovenbeen binnen te duwen. De VAR keurde het doelpunt echter af, want de voorzet van Nielsen was immers over de achterlijn gegaan. Mechelen liet daarentegen weinig zien, maar kwam in het slot van de eerste helft toch nog wat opzetten met een schot van Norman Bassette.

De onderbreking bracht weinig beterschap. Malinwa wilde zijn supporters wat verwennen met fel en stevig, maar niet altijd even mooi voetbal, maar echt uitgespeelde kansen leverde dat niet op. Ronny Deila, die met Ferran Jutgla en Igor Thiago voor een tweespitsensysteem had gekozen, moest iets verzinnen en wisselde Philip Zinckernagel voor Andreas Skov Olsen en ook Jutgla moest plaats ruimen voor Antonio Nusa.



Het Noorse goudhaantje bracht meteen wat vuur en schilderde meteen een voorzet op het hoofd van Thiago, die er met een rake kopslag dan toch 0-1 van leek te maken. De Braziliaan, die de afgelopen weken makkelijk de netten vond, stond echter buitenspel, waardoor ook de tweede Brugse treffer afgekeurd werd. Blauw-zwart bleef onder meer via Skov Olsen aandringen en zag een plaatsbal van Nusa tegen de paal vliegen, maar een vierde zege in negen uitwedstrijden zat er niet in.