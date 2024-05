In een zenuwachtig begin kiest Cas Hermans al in de eerste ronde voor de aanval. De renner van Crabbe-DSTNY krijgt snel het gezelschap van Mats Van Den Eynde. De twee vinden elkaar meteen en nemen al snel een minuut voorsprong. Een val buiten beeld zorgt ervoor dat het peloton in twee stukken valt.

Na 50 kilometer volgt er een tegenaanval. In een ronde tijd rijden zij het gat van een minuut dicht. We krijgen 12 renners vooraan met onder meer Hermans, Van Kerkhove en Verstraete. Het eerste deel van het peloton volgt op één minuut. Enkele achtervolgers proberen de kloof nog te dichten, maar het peloton laat niet begaan. Op 20 kilometer van het einde proberen zes anderen nog naar de kop van de wedstrijd te rijden, maar ook zij zullen stranden.



Met 10 duiken we de laatste kilometers in. Tallieu weet dat hij niet de snelste is en probeert nog alleen naar de finish te rijden. Niemand raakt nog weg. In de spurt is Mathijs Van Strijthem de snelste. Hij is de nieuwe Belgische kampioen voor Jasper Schoofs en Aldo Tallieu.

Bij de meisjes was de zege in een massaspurt voor Auke De Buysser, die het haalde voor provinciaal kampioene Olivia Vercruysse uit Sint-Andries.