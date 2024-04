Op net iets minder dan drie minuten van de regerende wereldkampioen sprintte zijn ploegmaat Jasper Philipsen voor het tweede jaar op rij naar de tweede plaats, voor Mads Pedersen en Nils Politt. Gianni Vermeersch, afkomstig uit Houthulst, is zesde geworden.

Op 63 kilometer van de finish in deze 121e editie van Roubaix plaatste van der Poel op de driesterrenstrook van Orchies een verwoestende versnelling. Iedereen moest meteen passen en wat verderop op de vijfsterrenstrook van Mons-en-Pévèle was zijn bonus al opgelopen tot zowat anderhalve minuut op het achtervolgende peloton. Daarmee veegde hij de langste, winnende solo aller tijden in de Helleklassieker van de tabellen.