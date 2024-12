Het hoofddoel van Van der Poel is duidelijk. Hij wil begin februari in het Franse Liévin een zevende keer wereldkampioen worden. Daarmee zou hij het record van Erik De Vlaeminck evenaren. "Het is het enige wat ik nog echt wil bereiken in het veldrijden: dit unieke record van Erik De Vlaeminck", aldus Van der Poel.

Een clash met Wout Van Aert zien we dit seizoen maar vier keer, en dat zal niet in Koksijde zijn. Daar start Van Aert niet, hij gaf onlangs wel aan dat hij wel in Gullegem zal rijden.