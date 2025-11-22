Zijn naam zegt niet iedereen meteen iets, maar bij Zulte Waregem kent iedereen hem als Ceetje. Roger Putman is vandaag 80 jaar en blijft een vaste waarde bij de club. Al een halve eeuw lang zorgt hij voor het materiaal, de drank en vooral voor de sfeer rond de ploeg.

“Ik doe mijn werk van ’s morgens tot ’s avonds en zolang ik hier kan zijn, is dat geestig,” zegt Putman. “Ik ben elke dag blij dat ik mag opstaan en naar de club kan komen.”