Materiaalman ‘Ceetje’ viert 80ste verjaardag bij Zulte Waregem: “Ik denk nog lang niet aan stoppen”
Roger ‘Ceetje’ Putman, al vijftig jaar materiaalman bij Zulte Waregem, is vandaag 80 geworden. Nog elke dag staat hij op post bij Essevee, tot grote appreciatie van spelers, staf en supporters.
Zijn naam zegt niet iedereen meteen iets, maar bij Zulte Waregem kent iedereen hem als Ceetje. Roger Putman is vandaag 80 jaar en blijft een vaste waarde bij de club. Al een halve eeuw lang zorgt hij voor het materiaal, de drank en vooral voor de sfeer rond de ploeg.
“Ik doe mijn werk van ’s morgens tot ’s avonds en zolang ik hier kan zijn, is dat geestig,” zegt Putman. “Ik ben elke dag blij dat ik mag opstaan en naar de club kan komen.”
Graag gezien bij spelers en staf
Na de training van de A-kern is Ceetje zoals altijd tussen de spelers te vinden, met een grap en een glimlach. “Hij doet alles voor ons,” zegt doelman Louis Bostyn. “Elke dag staat onze drank klaar, hij wast de drinkflessen uit en legt het materiaal op het veld. En als je een babbeltje of zelfs een massage wil, doet hij dat ook nog.”
Dat Ceetje populair is, bleek ook uit de vele verjaardagswensen van oud-spelers. In een filmpje feliciteerden onder meer Davy De fauw, Sammy Bossut en Olivier Deschacht hem. “Zoveel mooie momenten meegemaakt, Europees voetbal en een bijna-titel,” klinkt het. “Op nog vele jaren.”
“Ik ben nog niet weg”
Zelf denkt Ceetje nog niet aan afscheid nemen. “Ik word heel graag gezien, door supporters en spelers,” zegt hij. “Het is een geestig leven. Het zal raar doen als ik de ploeg ooit moet verlaten. Maar dat is nog niet aan de orde. Ik ben nog niet weg.”
Zijn verjaardag werd gevierd met een glaasje champagne samen met de trainers. Trainer Sven Vandenbroeck had ook een wens klaar. “Als we zaterdag winnen tegen Genk en hij opnieuw met de cornervlaggen kan zwaaien, is dat een mooi cadeau,” zegt hij. “Daar hebben we hard voor gewerkt en dat geven we hem met plezier.”
Ceetje zelf houdt het eenvoudig. “Als dat het maar is,” lacht hij. “Dan is dat een heel klein, maar mooi cadeautje.”