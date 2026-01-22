8°C
Sport
Oostrozebeke

Mar­vin Van­lu­che­ne doet er nog een jaar bij mét nieu­we bakkenist

Vanluchene

Marvin Vanluchene, de zijspanmotorcrosser uit Oostrozebeke, doet er nog een jaartje bij. Dat zal hij samen met een nieuwe bakkenist doen: Robbe De Veene uit Kachtem. 

Vanluchene werd al drie keer wereldkampioen, en wil na een tegenvallend seizoen in schoonheid afscheid nemen. Daarom gaat hij nog een extra jaar verder. Zijn vorige bakkenist, de Fransman Nicolas Musset moest afhaken door familiale omstandigheden, dus moest hij op zoek naar een opvolger. Die vond in  Robbe De Veene. 

In april start het nieuwe seizoen in Frankrijk.

Davy Vercamer

davy.vercamer@focus-wtv.be

Davy Vercamer
Gianni Seeuws

gianniseeuws1@gmail.com

Gianni Seeuws

