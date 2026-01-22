Vanluchene werd al drie keer wereldkampioen, en wil na een tegenvallend seizoen in schoonheid afscheid nemen. Daarom gaat hij nog een extra jaar verder. Zijn vorige bakkenist, de Fransman Nicolas Musset moest afhaken door familiale omstandigheden, dus moest hij op zoek naar een opvolger. Die vond in Robbe De Veene.

In april start het nieuwe seizoen in Frankrijk.