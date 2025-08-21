De 41-jarige Odent had na 23,2 kilometer meer dan een minuut achterstand op Mathieu Bosredon. De 34-jarige Fransman verlengde zijn titel in 33:36.93. Zijn landgenoot Johan Quaile pakte zilver. De 43-jarige Deberg uit het Luikse Baelen strandde als veertiende op meer dan drie minuten. Hij zag de tijdrit vooral als een test op de wegrit, waarin hij in 2018 nog goud pakte.