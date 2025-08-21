23°C
Aanmelden
Sport
Ieper

Mar­vin Odent pakt brons in tijd­rit MH3-klas­se en zorgt voor eer­ste Bel­gi­sche medaille

Marvin odent

Archieffoto

Handbiker Marvin Odent uit Hollebeke heeft een bronzen medaille veroverd in de tijdrit van de MH3-categorie op de wereldkampioenschappen G-wielrennen in Ronse. Jean-François Deberg werd in dezelfde klasse veertiende.

De 41-jarige Odent had na 23,2 kilometer meer dan een minuut achterstand op Mathieu Bosredon. De 34-jarige Fransman verlengde zijn titel in 33:36.93. Zijn landgenoot Johan Quaile pakte zilver. De 43-jarige Deberg uit het Luikse Baelen strandde als veertiende op meer dan drie minuten. Hij zag de tijdrit vooral als een test op de wegrit, waarin hij in 2018 nog goud pakte.

Ook kans op medaille tijdens wegrit

Odent en Deberg staan zaterdagmiddag aan de start van de wegrit. Vorig jaar pakte de West-Vlaming op het WK in het Zwitserse Zürich brons in de tijdrit. Op de Paralympische Spelen in Parijs greep hij als vierde net naast een medaille tegen de klok en werd hij zevende in de wegrit.

Belga

Meest gelezen

Vechtpartij zulte waregem
Nieuws

Stad Waregem neemt voorlopig geen extra veiligheidsmaatregelen na vechtpartij bij voetbalmatch
Vanmarcke 2 0
Sport

Sep Vanmarcke en Tim Declercq versterken staf van Soudal Quick-Step
Kv kortrijk - charleroi
Sport

KV Kortrijk pakt 9 op 9 na 0-3 zege in Charleroi maar invaller Guèye krijgt rood in de slotfase

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
23°C
Aanmelden