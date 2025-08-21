Marvin Odent pakt brons in tijdrit MH3-klasse en zorgt voor eerste Belgische medaille
Archieffoto
Handbiker Marvin Odent uit Hollebeke heeft een bronzen medaille veroverd in de tijdrit van de MH3-categorie op de wereldkampioenschappen G-wielrennen in Ronse. Jean-François Deberg werd in dezelfde klasse veertiende.
De 41-jarige Odent had na 23,2 kilometer meer dan een minuut achterstand op Mathieu Bosredon. De 34-jarige Fransman verlengde zijn titel in 33:36.93. Zijn landgenoot Johan Quaile pakte zilver. De 43-jarige Deberg uit het Luikse Baelen strandde als veertiende op meer dan drie minuten. Hij zag de tijdrit vooral als een test op de wegrit, waarin hij in 2018 nog goud pakte.
Ook kans op medaille tijdens wegrit
Odent en Deberg staan zaterdagmiddag aan de start van de wegrit. Vorig jaar pakte de West-Vlaming op het WK in het Zwitserse Zürich brons in de tijdrit. Op de Paralympische Spelen in Parijs greep hij als vierde net naast een medaille tegen de klok en werd hij zevende in de wegrit.