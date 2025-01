Ilic is geen onbekende voor de club, aangezien hij tussen de zomer van 2020 en de winter van 2023 al 71 wedstrijden voor de Kerels speelde, waarin hij zestien keer de nul hield.

Begin 2023 koos Ilic voor een avontuur in de Verenigde Staten, waar hij op huurbasis bij Colorado Rapids speelde. De MLS-club nam hem daarna definitief over. Afgelopen zomer keerde hij echter terug naar zijn geboorteland door een overstap naar Rode Ster Belgrado. Met de Servische topclub nam hij dit seizoen deel aan de Champions League, waarin hij onder andere speelde tegen Barcelona en Monaco.

Bij Kortrijk zal Ilic de leegte opvullen die is ontstaan door het vertrek van Tom Vandenberghe naar AA Gent. Met zijn terugkeer wordt hij een belangrijke schakel in de strijd om het behoud in de Jupiler Pro League. KV Kortrijk staat momenteel op de voorlaatste plaats in het klassement.