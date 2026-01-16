9°C
Aanmelden
Sport
Kortrijk

Mar­ko Ilić blijft lan­ger bij KV Kortrijk

Marco ilic

KV Kortrijk en Marko Ilić blijven ook de komende jaren aan elkaar verbonden. De 27-jarige Servische doelman heeft zijn contract bij de Kerels verlengd tot 2029.

Voor Ilić is het een speciale periode, zowel sportief als privé. De doelman is voor het eerst papa geworden, wat deze contractverlenging extra betekenisvol maakt. “Dit voelt als stabiliteit, voor mij en mijn gezin”, aldus een fiere Marko.

Ook Nils Vanneste, Sporting Director, is heel trots met deze contractverlenging: “Marko past perfect binnen onze club en heeft dat dit seizoen opnieuw op alle vlakken bewezen. Hij werkt elke dag super hard en neemt de jonge doelmannen mee op sleeptouw. Op deze manier kunnen we verder bouwen aan onze ploeg en alvast één van onze steunpilaren langer aan ons verbinden.”

Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
KV Kortrijk

Meest gelezen

Bart De Wever Vrijworpen
Sport

Premier Bart De Wever steelt de show bij Spurs-zege tegen Antwerp Giants
Stadion brugge
Sport

Toch weer opening voor nieuw stadion Club Brugge?
Leopold 60j scheidsrechter
Sport

Scheidsrechter Leopold Declerq (77) gehuldigd voor 60-jarige carrière: "Als ik geen voetbal heb, heb ik geen leven"

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Sportpark Harelbeke

Hier komt het nieuwe zwembad van Kuurne en Harelbeke
Basil Dermaux - Knack

Roeselare boekt in Ankara eerste succes in Champions League
Sport Expo Roeselare

Roeselare creëert 4.000 m² extra sportruimte in Expohallen
Club Brugge CL jan 2026

Champions League: Hans Vanaken en Ivan Leko tevreden over match tegen Almaty
Boeren aardappelen

Gratis aardappelen en lange files: boeren protesteren in Kortrijk tegen Mercosur
PC Club Brugge - Leko - Vermant

Crisis loert na dubbel verlies om de hoek bij Club Brugge: "Aan ons om te reageren"
Aanmelden