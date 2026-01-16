Voor Ilić is het een speciale periode, zowel sportief als privé. De doelman is voor het eerst papa geworden, wat deze contractverlenging extra betekenisvol maakt. “Dit voelt als stabiliteit, voor mij en mijn gezin”, aldus een fiere Marko.

Ook Nils Vanneste, Sporting Director, is heel trots met deze contractverlenging: “Marko past perfect binnen onze club en heeft dat dit seizoen opnieuw op alle vlakken bewezen. Hij werkt elke dag super hard en neemt de jonge doelmannen mee op sleeptouw. Op deze manier kunnen we verder bouwen aan onze ploeg en alvast één van onze steunpilaren langer aan ons verbinden.”