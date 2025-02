Ondanks het blessureleed start de thuisploeg toch sterk. Ze lopen uit tot 15-12 maar dan draait Marke een versnelling hoger. Het gaat in 1 ruk naar 15-19 en die voorsprong geven ze niet meer weg. Ook de tweede set gaat naar de bezoekers. Via Vandecaveye wordt het 0-2.

Torhout spartelt wel nog tegen: in de derde set wordt het uiteindelijk 25-23 via Jarne Andries. Maar toch is de overwinning voor Marke. De derde set domineren ze en al snel is het 3-11. Een voorsprong die behouden wordt en zo blijft Marke aan de leiding.