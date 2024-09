Op de grens tussen Zwitserland en Frankrijk is sportcoach Marieke Blomme uit Torhout zonet aangekomen aan de oever van het Meer van Genève. Ze heeft iets meer dan 24 uur lang gezwommen, zo'n 70 kilometer. Gisteren begon ze aan haar avontuur in de hoop een record neer te zetten, maar dat is ondanks de straffe prestatie niet gelukt.