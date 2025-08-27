"Ik koers pas een paar jaar en nu maak ik de stap naar dit droomteam", zegt Vanpachtenbeke, die dit seizoen onder meer de Tour de France afwerkte, in een mededeling. "Dat had ik me nauwelijks kunnen voorstellen. Ik voel me zeer vereerd dat ik de komende twee seizoenen het shirt van Lidl-Trek mag dragen en ben supergemotiveerd om alles te geven. Het is heel bijzonder voor mij dat ik de kans krijg om te leren van zulke ervaren rensters en medewerkers. Ik kan niet wachten om mijn steentje bij te dragen en een volwaardig onderdeel te worden van de Lidl-Trek-puzzel."