23°C
Aanmelden
Sport
Menen

Mar­got Vanpach­ten­be­ke maakt over­stap naar World­Tour met Lidl-Trek

Margot vanpachtebeke

Margot Vanpachtenbeke rijdt de komende twee seizoenen voor Lidl-Trek. Dat heeft de wielerformatie uit de WorldTour gemeld. De 26-jarige West-Vlaamse komt over van ProTeam VolkerWessels.

"Ik koers pas een paar jaar en nu maak ik de stap naar dit droomteam", zegt Vanpachtenbeke, die dit seizoen onder meer de Tour de France afwerkte, in een mededeling. "Dat had ik me nauwelijks kunnen voorstellen. Ik voel me zeer vereerd dat ik de komende twee seizoenen het shirt van Lidl-Trek mag dragen en ben supergemotiveerd om alles te geven. Het is heel bijzonder voor mij dat ik de kans krijg om te leren van zulke ervaren rensters en medewerkers. Ik kan niet wachten om mijn steentje bij te dragen en een volwaardig onderdeel te worden van de Lidl-Trek-puzzel."

"Volgende stap om te ontplooien"

General Manager Luca Guercilena is tevreden met de komst van Vanpachtenbeke. "In de korte tijd dat Margot in het profpeloton zit heeft ze al een indrukwekkende groei laten zien. Niet alleen fysiek, maar ook wat betreft haar tactische inzicht en koersinstinct. Ze is ambitieus, leergierig en gemotiveerd om zich verder te ontwikkelen. Bij Lidl-Trek kunnen we haar het platform bieden om de volgende stap te zetten en haar potentieel verder te ontplooien. We zijn verheugd haar te mogen verwelkomen in het team."

De redactie
Lauwe

Meest gelezen

Club Brugge - Champions League
Sport

Barcelona komt op 5 november: ontdek hier de volledige kalender van Club Brugge in de Champions League
KV Kortrijk Francs Borain
Sport

KV Kortrijk blijft foutloos na winst tegen Francs Borains
Rangers
Sport

Supporters van Rangers FC houden er de sfeer in, ook al staat hun ploeg er slecht voor

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Harelbeke kvdo

Harelbeke en KVDO delen de punten in topper van openingsspeeldag
Jong Essevee tegen Mandel

Jong Essevee verliest eerste match met nieuwe trainer tegen Mandel United
Club Brugge - Champions League

Barcelona komt op 5 november: ontdek hier de volledige kalender van Club Brugge in de Champions League
Cercle Brugge

Cercle Brugge houdt leider STVV op gelijkspel
KV Kortrijk Francs Borain

KV Kortrijk blijft foutloos na winst tegen Francs Borains
West V Laamse Duivels

Vijf West-Vlamingen in selectie Rode Duivels, eerste voor Charles Vanhoutte
Aanmelden