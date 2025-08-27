Margot Vanpachtenbeke rijdt de komende twee seizoenen voor Lidl-Trek. Dat heeft de wielerformatie uit de WorldTour gemeld. De 26-jarige West-Vlaamse komt over van ProTeam VolkerWessels.
"Ik koers pas een paar jaar en nu maak ik de stap naar dit droomteam", zegt Vanpachtenbeke, die dit seizoen onder meer de Tour de France afwerkte, in een mededeling. "Dat had ik me nauwelijks kunnen voorstellen. Ik voel me zeer vereerd dat ik de komende twee seizoenen het shirt van Lidl-Trek mag dragen en ben supergemotiveerd om alles te geven. Het is heel bijzonder voor mij dat ik de kans krijg om te leren van zulke ervaren rensters en medewerkers. Ik kan niet wachten om mijn steentje bij te dragen en een volwaardig onderdeel te worden van de Lidl-Trek-puzzel."
"Volgende stap om te ontplooien"
General Manager Luca Guercilena is tevreden met de komst van Vanpachtenbeke. "In de korte tijd dat Margot in het profpeloton zit heeft ze al een indrukwekkende groei laten zien. Niet alleen fysiek, maar ook wat betreft haar tactische inzicht en koersinstinct. Ze is ambitieus, leergierig en gemotiveerd om zich verder te ontwikkelen. Bij Lidl-Trek kunnen we haar het platform bieden om de volgende stap te zetten en haar potentieel verder te ontplooien. We zijn verheugd haar te mogen verwelkomen in het team."