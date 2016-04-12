Oud-wielrenner Marc Demeyer is in Avelgem postuum gehuldigd als ereburger. Exact 50 jaar geleden won de Reus van Outrijve Parijs-Roubaix.
Het was een memorabele Parijs-Roubaix in 1976. In een beklijvende sprint versloeg Demeyer op de piste in Roubaix wielergrootheden Francesco Moser en Roger Devlaeminck.
Marc Demeyer reed in de jaren 70 in de sterke Flandria-ploeg samen met Freddy Maertens en Michel Pollentier. Hij was een meesterknecht die zelf een mooi palmares bijeen fietste. Hij won naast Parijs-Roubaix ook nog de Scheldeprijs, Parijs-Brussel, etappes in de Tour en de Giro.
In Outrijve, de deelgemeente van Avelgem waar Demeyer woonde, wordt er binnenkort een nieuwe straat naar hem genoemd. Demeyer overleed in 1982.