13°C
Aanmelden
Sport
Avelgem

Marc Demey­er pos­tuum gehul­digd als ere­bur­ger van Avelgem

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Oud-wielrenner Marc Demeyer is in Avelgem postuum gehuldigd als ereburger. Exact 50 jaar geleden won de Reus van Outrijve Parijs-Roubaix.

Het was een memorabele Parijs-Roubaix in 1976. In een beklijvende sprint versloeg Demeyer op de piste in Roubaix wielergrootheden Francesco Moser en Roger Devlaeminck.

Marc Demeyer reed in de jaren 70 in de sterke Flandria-ploeg samen met Freddy Maertens en Michel Pollentier. Hij was een meesterknecht die zelf een mooi palmares bijeen fietste. Hij won naast Parijs-Roubaix ook nog de Scheldeprijs, Parijs-Brussel, etappes in de Tour en de Giro.

Boek
Sport

Boek over flandrien Marc Demeyer

In Outrijve, de deelgemeente van Avelgem waar Demeyer woonde, wordt er binnenkort een nieuwe straat naar hem genoemd. Demeyer overleed in 1982.

Davy Vercamer

davy.vercamer@focus-wtv.be

Davy Vercamer
Parijs-Roubaix

Meest gelezen

Harelbeke naar eindronde
Sport

KRC Harelbeke wint met duidelijke cijfers en mag zich opmaken voor finale voor promotie
Sport Vlaanderen Coucke
Nieuws

Blankenberge vindt private partner voor uitbating Sport Vlaanderen en dat is geen onbekende
Dwars Door Brugge
Sport

Loopevenementen steeds populairder: recordeditie voor Dwars door Brugge

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Vormer1

Ruud Vormer begint zijn trainerscarrière in eerste amateurdivisie bij FC Knokke
Leko en Vanaken

Topper Club Brugge-Union dit weekend super belangrijk in titelstrijd
Eli Iserbyt

Eli Iserbyt gaat aan de slag bij makelaarsbureau van Alex Carera
Screenshot 20260514 224358 Facebook

KRC Harelbeke promoveert na strafschoppenreeks naar eerste nationale
2020-02-23 00:00:00 - Minivoetbal: doelpuntenkermis bij Kortemark-Kortrijk

KBC Kortemark grijpt naast titel na thriller tegen Elsegem
Bert dhondt

Bert Dhont niet langer trainer van FC Knokke
Aanmelden