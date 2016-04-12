Het was een memorabele Parijs-Roubaix in 1976. In een beklijvende sprint versloeg Demeyer op de piste in Roubaix wielergrootheden Francesco Moser en Roger Devlaeminck.

Marc Demeyer reed in de jaren 70 in de sterke Flandria-ploeg samen met Freddy Maertens en Michel Pollentier. Hij was een meesterknecht die zelf een mooi palmares bijeen fietste. Hij won naast Parijs-Roubaix ook nog de Scheldeprijs, Parijs-Brussel, etappes in de Tour en de Giro.