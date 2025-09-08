20°C
Aanmelden
Sport
Wevelgem

Ter­mi­naal zie­ke Marc de coif­feur’ Ver­schoo­re: Nog zo lang moge­lijk van het leven genieten’

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Gullegem – Westhoek was zondag geen wedstrijd als een ander. Want in de tribune zat nog eens Marc Verschoore, in het voetbal beter bekend als Marc de Coiffeur.

Marc was kapper, maar heeft ook jarenlang scheidsrechters begeleid bij Gullegem en KV Kortrijk. Altijd piekfijn uitgedost, en da's nog zo. Maar Marc is ongeneeslijk ziek. Hij heeft gekozen voor euthanasie, maar zolang het nog gaat, blijft hij zoveel mogelijk genieten van het leven. Zoals vanmiddag, op het voetbal. Misschien voor het laatst, misschien ook niet.

Davy Vercamer

davy.vercamer@focus-wtv.be

Davy Vercamer

Meest gelezen

Whats App Image 2025 09 11 at 18 02 45
Sport

Tim Declercq neemt als renner afscheid van 'zijn' Izegem, Dehairs wint Izegem Koerse
Kvdo peeters
Sport

"Oostends voetbal verliest grote meneer": Raoul Peeters overleden
729 BB LINKS sfeerkvdo
Sport

Ook in tweede nationale tot 2000 toeschouwers: fusieclub KVDO slaat aan

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden