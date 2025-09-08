Marc was kapper, maar heeft ook jarenlang scheidsrechters begeleid bij Gullegem en KV Kortrijk. Altijd piekfijn uitgedost, en da's nog zo. Maar Marc is ongeneeslijk ziek. Hij heeft gekozen voor euthanasie, maar zolang het nog gaat, blijft hij zoveel mogelijk genieten van het leven. Zoals vanmiddag, op het voetbal. Misschien voor het laatst, misschien ook niet.

