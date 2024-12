Ze was vorig jaar Belgisch kampioen op de 100 kilometer en liep twee jaar na elkaar de Spartathlon uit, een Griekse loopwedstrijd van 246 kilometer. De marathon die ze nu elke dag loopt is ten voordele van de vzw BIG against breast cancer. Daamee brak ze na 151 dagen het wereldrecord zo veel mogelijk dagen na elkaar een marathon lopen voor vrouwen, terwijl ze ook nog een parttime baan heeft.