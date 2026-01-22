Nochtans was de eerste dreiging voor de thuisploeg. Een voorzet van Vandevelde waaide net niet binnen. Mandel merkte dus dat het een versnelling hoger moest schakelen, maar ook zij schoten naast. Pas net voor rust werd de ban gebroken: Vanacker knalde een voorzet van Desot knap in één tijd in het doel.

Mandel probeerde nog even op zoek te gaan naar een tweede goal, maar die kwam er niet.

Een zuinige zege dus, maar wel een waarmee Mandel terug alleen aan de leiding komt. Gullegem daarentegen blijft op de sukkel en staat nu veertiende.