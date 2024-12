In het openingskwartier krijgen we veel duels, maar geen kansen te zien. Mandel kan een eerste keer dreigen op hoekschop: de bal van Dhont blijft hangen, uiteindelijk kan Desmet uithalen, maar Van Volcem zit er goed tussen. Aan de overkant krijgt ook Blankenberge een hoekschop. Hoornaert kan uithalen, maar zijn poging gaat naast.

Het is een zwakke eerste helft, en het gaat er soms hard aan toe. Na een fout en een gele kaart voor Epolo krijgt Mandel een vrije trap. Het schot van Desot is te flauw en gaat ver naast. Het is hopen op meer en beter in de tweede helft.

En dat komt er ook. Wanneer Mandel een versnelling hoger schakelt, zet Desot zich door op de linkerkant en kan trappen. Zijn schotje hobbelt voorlangs. Nog geen minuut later kan een voorzet van Buysse niet in doel gekopt worden. Maar Mandel blijft aanvallen, zonder succes: een vrije trap van Demets gaat voorbij alles en iedereen. Het blijft 0-0.

Blankenberge ziet af, maar kan toch nog een kansje versieren. Ze proberen het op vrije trap met Vanhulle, maar de kopbal gaat naast. Mandel reageert meteen. Een lange bal gaat richting Desot, die zich vrijkapt en tegen de grond gaat. Het is moeilijk te zien, maar de scheidsrechter geeft een strafschop. Met nog 20 minuten op de klok maakt Demets er vanop de stip 0-1 van.

Blankenberge probeert nog een punt uit de brand te slepen en komt er heel dichtbij. De kopbal van Neto gaat rakelings over. Nadien zoeft ook een poging van Gianni Longueville tegen de kruising.

Na een vrije trap van de thuisploeg kegelt Mandel nog een bal naar voor, met succes. Er komt nog een kans en een doelpunt uit voor de bezoekers. Gillian Vervaecke beslist in de tiende minuut van de extra tijd de wedstrijd en verdubbelt de voorsprong voor Mandel. 0-2 is de eindstand.

Leider Hamme wint ook, en zo blijft Mandel tweede op één punt van de leider.