In het Jan Verhoeve-stadion speelde Lauwe een moeizame wedstrijd tegen Mandel. In het eerste kwartier was het Lauwe dat wat kansen kreeg, maar telkens stond doelman Altruy paraat, onder andere bij een goed schot van Vanacker. Aan de andere kant wist Arthur Desot zich vrij te spelen, maar hij werd telkens door Altruy geklopt. De 0-0 bij rust was een gevleide tussenstand voor Lauwe.

In de tweede helft leek Mandel steeds dichter bij de openingstreffer te komen. Nadat enkele kansen onbenut waren gebleven, was het uiteindelijk Arthur Desot die in de 78ste minuut het eerste doelpunt van de wedstrijd maakte. In de blessuretijd stelde Demets de 0-2 veilig, waarmee Mandel United de drie punten mee naar huis nam. De overwinning was meer dan verdiend gezien het overwicht in de tweede helft.