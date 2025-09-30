De spelers van Mandel kwamen het veld op met een speciaal shirt ter ere van hun overleden bestuurder. Voor de aftrap volgde een ingetogen moment van eerbetoon met applaus van het publiek.

Daarna ging de bal aan het rollen. Mandel begon scherp aan de partij en kreeg al na drie minuten een eerste kans via Prez en Buysse, maar doelman Van den Noortgaete redde in zijn korte hoek. De thuisploeg bleef drukken: Van Vaerenbergh zette goed voor, maar kapitein Burssens voorkwam de openingstreffer.





Na rust kwam Gent beter in de wedstrijd. Hitchinson en Muhire kregen een eerste mogelijkheid na balverlies van Buysse, maar doelman Beernaert redde uitstekend. In het slot zette Vervaecke zich nog sterk door op rechts, maar een doelpunt viel niet meer. Het bleef bij 0-0.

Na vijf speeldagen telt Mandel 9 op 15 en staat het voorlopig vierde in de stand.