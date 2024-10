In derde nationale A staat Mandel United (Izegem) gedeeld aan de leiding. Dit weekend kwam Eendracht Elene Grotenberge uit Zottegem op bezoek. Mandel United is de best scorende ploeg van de reeks: 22 doelpunten al. Maar dat kon na deze match niet aangedikt worden. Ze speelden gelijkspel: 3-3.